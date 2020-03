„Bewährungsprobe“ für NRW : Der NRW-Landtag rückt in der Corona-Krise zusammen

Düsseldorf Im Landtag sitzen die Abgeordneten wegen der Corona-Infektionsgefahr weit auseinander. Doch politisch rücken Regierung und Opposition in der größten Krise seit Bestehen Nordrhein-Westfalens zusammen. Alle stellen sich hinter die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

Alle Fraktionen stellten sich am Dienstag in einer Sondersitzung hinter das von der Regierung geschnürte 25-Milliarden-Rettungspaket, mit dem die Folgen der Krise für Wirtschaft und Beschäftigte abgefedert werden sollen. „Unser Land erlebt momentan die schwerste Bewährungsprobe in seiner Geschichte“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der denkwürdigen Sitzung. „Wir stehen am Beginn einer großen und wahrscheinlich weltweiten Krise.“