Maskenpflicht an Schulen : Der neue Corona-Plan ist der alte

An vielen Schulen freiwillig beibehalten: Die Maskenpflicht. Nach den Herbstferien gilt sie in NRW wieder offiziell. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Angesichts steigender Infektionszahlen führt die NRW-Landesregierung die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen wieder ein. „Masken bieten einen sehr guten Schutz“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf.