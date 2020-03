Unfälle und volle Straßen in NRW : Der Mittwoch beginnt mit Staus im Berufsverkehr

Düsseldorf Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen am Mittwochmorgen mehr Zeit einplanen. Durch Unfälle und viel Verkehr kommt es zu Staus und Sperrungen.

Auch innerhalb der Städte war am Mittwochmorgen viel los. Wegen eines Unfalls war der für den Berufsverkehr wichtige Rheinufertunnel in Düsseldorf in Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt. Eine schwangere Autofahrerin sei bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.