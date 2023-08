Offizielle Zahlen zeigen soziale Unterschiede : Der Homeoffice-Trend geht zurück

Viele Deutsche haben sich während der Pandemie ein Büro zu Hause eingerichtet, das sie auch heute noch gern nutzen. Foto: olezzo - stock.adobe.com

Düsseldorf Die Zahl derjenigen, die fast nur von zu Hause aus arbeiten, geht zurück. Gutverdienende nutzen aber weiter das Heimbüro. Bei Vodafone zeigen sich zwei Trends: Die Flure werden voller. Aber Homeoffice im Süden wird immer beliebter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Reinhard Kowalewsky​

Die Nutzung des Homeoffice geht mit dem Ende der Pandemie in NRW zurück, aber etwas mehr als ein Viertel der Beschäftigten nutzt es weiterhin sehr häufig. Dies ist eines der Ergebnisse einer Auswertung des Mikrozensus 2022 durch das Statistische Landesamt (IT NRW), die am Montag veröffentlicht wurden. Zweites Hauptergebnis ist, dass die Nutzung des Homeoffice massiv vom Einkommen abhängt. Von den Beschäftigten mit einem durchschnittlichen monatlichen Nettoerwerbseinkommen von unter 1250 Euro haben 2022 nur 10,4 Prozent ihre berufliche Tätigkeit (auch) in ihren eigenen vier Wänden ausgeübt.

Bei Beschäftigten mit einem Monatseinkommen ab 5000 Euro fiel dieser Anteil mit 62,4 Prozent rund sechsmal so hoch aus. „Das wundert mich nicht“, sagt die Kölner Unternehmensberaterin Rosel Bender. „Gutverdiener arbeiten viel flexibler und mehr am PC als andere Gruppen, also können sie einen Teil des Jobs gut zu Hause erledigen.“ Hinzu komme, dass Menschen mit viel Geld mehr Platz hätten: „Viele haben ein Arbeitszimmer für die Videokonferenz oder eine schöne Arbeitsecke.“

Die Spaltung der Belegschaften in Beschäftigte mit viel Homeoffice und andere Gruppen spiegelt sich bei der Qualifikation wider: 46,2 Prozent der hoch qualifizierten Beschäftigten in NRW nutzten 2022 das Homeoffice, so IT NRW. Bei Beschäftigten mit mittlerer Qualifikation lag dieser Anteil bei 16,4 Prozent und war damit immer noch fast viermal so hoch wie bei Beschäftigten mit niedrigem Bildungsabschluss (4,2 Prozent). „Wissensarbeiter mit Studium sind die großen Gewinner der Homeoffice-Welle, weil sie Flexibilität gewinnen“, sagt Bender, „andere Beschäftigtengruppen, die real im Betrieb sein müssen wie Verkäufer oder Chemiefacharbeiter und ihre Kolleginnen, haben viel weniger Beweglichkeit bei der Einteilung ihrer Arbeitszeit.“

Interessant an dem Ergebnis sind zwei sich fast schon widersprechende Resultate: Die Zahl derjenigen, die wenigstens gelegentlich im Homeoffice arbeiten, war 2022 mit 23,8 Prozent aller Beschäftigten in NRW praktisch identisch mit derjenigen im Jahr 2021 mitten in der Pandemie (23,4 Prozent). Der damals manchmal entstandene Eindruck, das ganze Land arbeite nur noch per Videokonferenz, war also übertrieben. „Zehntausende Lokführer, Handwerker, Verkäufer oder Logistikarbeiter haben mit Homeoffice auch während der Pandemie fast nichts zu tun gehabt“, so VRR-Vorstand José Luis Castrillo, „darum war gut, dass der ÖPNV weiter fuhr.“

Die Zahlen zeigen auch, dass Büromenschen wieder häufiger im Betrieb sind: 2021 nutzten 40,4 Prozent derjenigen, die überhaupt das Homeoffice nutzen, jeden Arbeitstag diese Option. 2022 waren es nicht einmal 29 Prozent. Knapp 29 Prozent waren umgekehrt im Jahr 2021 wenigstens die Hälfte ihrer Arbeitszeit in der Firma, jetzt sind es 38 Prozent. Ungefähr gleich bei rund einem Drittel blieb die Zahl derjenigen, die etwa gleich viel in der Firma und zu Hause die Aufgaben erledigen. „Das mobile Arbeiten hat sich vom coronabedingten Pflichtmodell zu einem Bedarfsmodell entwickelt“, sagt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf. Es gebe weiter viel mehr Homeoffice als vor der Pandemie, aber auch ein Herunterfahren der Intensität: Die Unternehmen würden auf mehr Zusammenhalt achten, die Mitarbeiter wollten Kontakte.

Alle von unserer Redaktion befragten NRW-Konzerne wie Aldi Nord, Bayer, Ergo, Lanxess, Telekom, Vodafone, Henkel, Metro und die Staatskanzlei bestätigen, dass Bürobeschäftigte weiter viel mehr Flexibilität als vor Corona haben, trotzdem werden die Flure oft wieder etwas voller. „Die Büros sind vor allem von Dienstag bis Donnerstag wieder deutlich belebter“, sagt eine Vodafone-Sprecherin. Das hindere einen Teil der Belegschaft aber nicht daran, das Angebot anzunehmen, bis zu 20 Tage pro Jahr aus dem EU-Ausland zu arbeiten. „Da fahren manche mit der Familie ins Ferienhaus und arbeiten tagsüber weitgehend“, sagt ein Insider, „so kommen manche Projekte schneller voran.“ Vorbild ist der frühere Vodafone-Chef Fritz Joussen, der sich auch im Urlaub oft eine Stunde Zeit nahm, um E-Mails zu lesen.

Info Wie große Konzerne vorgehen Büros Metro und Aldi Nord teilen mit, für Leute in der Zentrale sei viel Homeoffice möglich, bei Aldi „bis 100 Prozent“. Geschäfte Metro erklärt, in den Großmärkten seien die Regeln anders. Bei Aldi sind die Verkaufsleute nahezu immer präsent.

Bei Ergo dürfen Beschäftigte 40 Prozent von zu Hause aus arbeiten, aber gerade Neueinsteiger werden ermuntert, vor Ort zu sein: „Die gemeinsame Identifikation durch persönlichen Austausch ist maßgeblich“, so eine Sprecherin. Vier bis acht Tage im Monat dürfen die Lanxess-Leute von unterwegs arbeiten. „Wir haben gelernt, dass persönliche Zusammenarbeit vor Ort und Möglichkeiten zum informellen Austausch Teamgeist und Kreativität fördern“, so ein Manager. In der Staatskanzlei liegt die „Präsenzpflicht mindestens bei 40 Prozent“.