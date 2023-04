Nathanael Liminski besucht Auschwitz : Der große Schritt in die Öffentlichkeit

Nathanael Liminski (CDU) „kämpft“ gegen sein eher negatives Image des „stillen Strippenziehers“ an. Ein Besuch im Konzentrationslager Auschwitz ist für Liminski ein Heraustreten aus dem Schatten. Foto: dpa/David Young

Auschwitz Mit seiner Reise nach Polen macht Nathanael Liminski, Chef der NRW-Staatskanzlei, Schluss mit dem Image des stillen Strippenziehers.

An diesem kalten, grauen Dienstagmorgen steht Nathanael Liminski, Chef der NRW-Staatskanzlei und Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien, in einem dunklen Mantel vor einem Verwaltungsgebäude des früheren Konzentrationslagers Auschwitz. „Nach den Jahren der Pandemie hatte ich nicht gedacht, dass es noch Termine gibt, bei denen ich weiche Knie bekommen würde“, bekennt der studierte Historiker.

Der Besuch dieses Ortes des Schreckens bildet den Abschluss seiner zweitägigen Polen-Reise. Für Liminski ist es auch ein Heraustreten aus dem Schatten. Bislang hatte der bestens verdrahtete Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei im Hintergrund gewirkt und für den reibungslosen Betrieb der Regierungsmaschine gesorgt. Erst für Armin Laschet, später dann für dessen Nachfolger Hendrik Wüst. Doch das Ministeramt, das er seit dem vergangenen Sommer bekleidet, bringt auch die öffentliche Bühne mit sich.

Dass seine zweite offizielle Auslandsreise im Ministerrang – die erste ging nach Mazedonien – ihn nach Polen führt, ist eine Spätfolge der Finanzkrise. Die Nullzinsen brachten ausgerechnet die Stiftung Auschwitz-Birkenau in Schwierigkeit. Aus dem Stiftungskapital ließen sich nicht mehr genügend Zinserträge erzeugen, um das Mahnmal vor dem Verfall zu schützen.

Die Organisation wandte sich in ihrer Not an das Land Nordrhein-Westfalen, damit sich dieses bei Bund und Ländern für eine Aufstockung einsetze. Das gelang. Deutschland schoss 60 Millionen Euro nach. Die Einladung zum israelischen Holocaust-Gedenktag und dem Marsch der Lebenden ist deshalb auch als Anerkennung für Liminskis Einsatz zu sehen.

Der läuft interessiert durch das gerade erst renovierte Konservierungslabor im früheren Stammlager Auschwitz I, setzt sich in einem Fotostudio zu einem Konservator, der in einer Fotobox gerade eine Emaille-Tasse von allen Seiten ablichtet, lässt sich die Materialbestimmung in dem modernen Hightech-Labor erläutern und schaut einer Konservatorin dabei zu, wie sie den Koffer des Pragers Rudolf Kraus präpariert, der im Oktober 1944 von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurde. Es ist ein Beispiel, wie die Konservatoren und Archivare zusammenarbeiten. Liminski ist beeindruckt. „Sie geben den Menschen, die die Nazis entmenschlichen wollten, durch die Restaurierung wieder einen Namen, ein Gesicht, eine Adresse“, sagt er.

Wenig später probiert er in einem Hörsaal mit einer Klasse der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule im münsterländischen Saerbeck ein neues Instrument der Gedenkstätte aus: Spätestens ab Juni soll es knapp zweistündige virtuelle Liveführungen durch die Lager Auschwitz I und Auschwitz-Birkenau geben. Die Technik dafür haben israelische Start-ups für die Stiftung entwickelt. Liminski ist begeistert.

Er stellt den Projektverantwortlichen in Aussicht, dass NRW-Schulen an einem großflächigen Pilotversuch mitwirken könnten. Liminski appelliert noch an die Schüler: „Weil der Antisemitismus immer wiederkommt, muss unser ,Nie wieder!‘ umso lauter werden.“ Die Angesprochenen applaudieren laut. Hier trifft Liminski hörbar den Ton.

Dass er mit Jüngeren gut kann, hat er am Tag zuvor in Kattowitz gezeigt. Liminski steht da in einem gefliesten Raum mit hellen Wänden. Vor ihm sitzen aufgeregte Mädchen in blau-gelben Tüllröcken. Es sind vor dem Krieg in der Ukraine mit ihren Müttern nach Polen geflohene Kinder, die in den von Unicef und der Stadt Kattowitz gemeinsam betriebenen Räumen des „Spilno Hub“ ein wenig Lebensfreude wiederfinden sollen. Man spürt, dass sich der vierfache Vater in die Kinder hineinversetzen kann, die nun vor der Ministerdelegation und der Vertretung der Stadtverwaltung einen Tanz aufführen sollen.

„Meine Töchter tanzen auch sehr gern“, sagt Liminski. Mit solch wohldosierten privaten Anekdoten das Eis zu brechen, gelingt Liminski auf dieser Reise immer wieder. Dem Präsidenten des Regionalparlaments der Woiwodschaft Schlesien, Marek Gzik, erzählt er etwa bei einem gemeinsamen Mittagessen, dass seine Großeltern väterlicherseits in Kattowitz geheiratet hätten. Seine Schwester versuche gerade, mit aufgetauchten Familiendokumenten weitere Details herauszufinden. Gzik hakt begeistert nach.

Die Polen sind stolz auf ihre Geschichte und zeigen sie gerne – etwa im Schlesischen Museum in Kattowitz. In dem ehemaligen Bergwerk steht Liminski 40 Meter unter der Erde vor einem nachgebauten Bergwerkseingang. Vorbei an einem Solidarnosc-Plakat geht er auf eine große Leinwand zu. Darauf projizieren Beamer, wie müde Kumpel am Schichtende ihre Bergmannsmarken an einen Ständer hängen, als Dokumentation der heiklen Rückkehr von u nter Tage. Liminski ist begeistert, lässt sich sofort vor der Szene ablichten. Das Foto will er seinem früheren Chef Laschet schicken. Der hatte mit der Bergmannsmarke seines Vaters seine Mitbewerber um den CDU-Bundesvorsitz aus dem Feld geschlagen.

Der Bergbau ist auch ein verbindendes Element auf Liminskis Reise. Schlesien ist wie NRW Kohleland. Polen will aber erst 2049 mit der Förderung Schluss machen. Doch schon jetzt gibt es genügend Fragen: Wie habt ihr den Strukturwandel gemanagt? Wie war das mit der Zukunftsagentur Rheinisches Revier?