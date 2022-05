Forschungsprojekt : Der Ducktrain könnte bald Pakete durch die Stadt transportieren

So könnte die Zukunft aussehen: Die Computeranimation des sogenannten Ducktrains, einem elektrischen Paketwagen, auf der Aachener Franzstraße. Foto: Kai Kreisköther

Aachen Transportieren demnächst elektrisch betriebene Wagen Pakete von Haustür zu Haustür? Ein Pilotprojekt in Aachen hat sich intensiv mit den Möglichkeiten beschäftigt, die ein solcher Ducktrain bietet. Jetzt werden die Ergebnisse vorgestellt.

Das Pilotprojekt war für zweieinhalb Jahre angelegt. In dieser Zeit hat sich SULEICA (Smart Urban Logistics through Electrification Collaboration and Automation) mit einem Lösungsbaustein für die innerstädtische Letzte-Meile Logistik beschäftigt.