Protest von Klimaschützern : Demonstration für Lützerath am Tagebau

Demonstration für Lützerath am Tagebau

Protest am Tagebau: Aktivisten haben im von den Einwohnern verlassenen Ort Lützerath ein Zelt aufgebaut. Am Sonntag findet dort eine Demonstration statt. (Archivbild) Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Erkelenz Der Weiler Lützerath am Tagebau Garzweiler ist ein Symbol der Protests von Klimaschützern. Nun ist beschlossen, dass der Ort verschwinden soll. Dagegen wird am Sonntag demonstriert.

An dem Weiler Lützerath am Tagebau Garzweiler wollen am Sonntag Klimaschützer gegen das geplante Abbaggern des Orts demonstrieren. Zu den Organisatoren gehört die Initiative „Alle Dörfer bleiben“. Einige hundert Teilnehmer werden erwartet, mehrere Reden sind geplant.