Untergang des Solidarmodells? : Dem Semesterticket droht das Aus

Düsseldorf Studierendenausschüsse sehen die Einführung des Deutschlandtickets mit Sorge. Die Studierendenvertretungen in NRW befürchten, dass im Falle einer erfolgreichen Klage gegen das Semesterticket die Preise für Mobilität für die Betroffenen deutlich teurer werden.

Das juristische Problem hat ausgerechnet mit der solidarischen Finanzierung des Semestertickets zu tun: Derzeit zahlen Studierende pro Semester rund 200 Euro für ein Nahverkehrsticket für ganz NRW, im Vergleich zu normalen Tickets ein Ersparnis von etwa 80 Prozent. Dass Studierende so günstig mobil sind, gelingt durch die Finanzierung der Tickets in einem Solidarmodell, an dem sich alle beteiligen müssen. Dieses Modell hatte bisher vor Gerichten Bestand. Weil der Preisunterschied zum regulären Deutschlandticket nun aber wesentlich geringer ausfällt als die vormals 80 Prozent, kommen Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Semestertickets auf. Einem neuen Rechtsgutachten zufolge könnten Klagen gegen das Semesterticket in derzeitiger Form unter Umständen erfolgreich sein.