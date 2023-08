Wegen des Steuereffekts : Verband befürchtet Tausende Gastro-Schließungen

Düsseldorf Müssen bald Tausende Gastronomiebetriebe in Nordrhein-Westfalen schließen? Das befürchtet jedenfalls der Branchenverband Dehoga angesichts der drohenden Wiederherstellung des Steuersatzes.

Der Branchenverband Dehoga fürchtet bei der Rückkehr zu einer höheren Mehrwertsteuer Tausende Schließungen und drastische Preiserhöhungen in der Gastronomie Nordrhein-Westfalens. Wenn der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent auf Speisen Ende 2023 auslaufe und danach wieder 19 Prozent anfielen, sei in NRW mit etwa 2000 bis 2500 Betriebsschließungen im nächsten Jahr zu rechnen, sagte Dehoga NRW-Chef Patrick Rothkopf am Dienstag in Düsseldorf.