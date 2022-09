Zugverkehr beeinträchtigt : Defektes Stellwerk legt Kölner Hauptbahnhof lahm

Köln Der Kölner Hauptbahnhof ist ein Knotenpunkt im bundesweiten Bahnverkehr. Nun liegt er lahm.

Ein kaputtes Stellwerk hat den Betrieb im Kölner Hauptbahnhof am Donnerstag nahezu vollständig lahmgelegt. Es könnten keine Züge durch den Bahnhof fahren, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Als Folge komme es zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen. Lediglich die S-Bahnen könnten fahren.

Fernverkehrszüge würden - wenn möglich - über den rechtsrheinischen Bahnhof Köln Messe/Deutz umgeleitet. Reisende mit Ziel Köln Hbf wurden gebeten, in Deutz auszusteigen und sich dann per S-Bahn oder zu Fuß auf die linke Rheinseite zu begeben. Nahverkehrszüge wurden ebenfalls umgeleitet oder entfielen zum Teil.

Grund für den Stellwerk-Ausfall sei ein Wassereinbruch, sagte der Bahn-Sprecher. Am Vormittag sei es außerhalb des Hauptbahnhofs zu einem Wasserschaden gekommen, daraufhin sei Wasser in den Bahnhof geflossen und habe das Stellwerk beschädigt. Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Entstörung. Infos über die Folgen des Defekts gibt es bei der Deutschen Bahn hier.