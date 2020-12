Lehrer-Laptops : Datenschutz bremst digitale Schule aus

Mancher Leihvertrag für Lehrer-Laptops ieht vor Ort - anders als im Landesmuster-Vertrag - eine hohe finanzielle Eigenbeteiligung vor. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf Datenschutzvorschriften und Knebelverträge für Lehrer-Laptops bringen die Digitalisierung an Schulen in NRW ins Stocken.

Von Kirsten Bialdiga und Sebastian Kalenberg

Nach Informationen unserer Redaktion sehen Leihverträge für Dienst-Laptops mancherorts eine so hohe finanzielle Eigenbeteiligung der Lehrer bei Reparatur und Verlust vor, dass sie in diesen Fällen auf die Geräte lieber verzichten wollen. Einem Vertrag zufolge, der unserer Redaktion vorliegt, sollen Lehrer über 200 Euro zahlen, wenn der Dienst-Laptop zu Schaden kommt oder verloren geht. Abgeschlossen werden die Leihverträge zwischen Schulträgern, meist Kommunen, und Lehrern.

„Das ist ein Unding“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Maike Finnern unserer Redaktion. Es könne nicht sein, dass die Beschäftigten für Reparaturzahlungen herangezogen würden: „Es handelt sich um Dienst-Geräte, dann muss auch der Dienstherr dafür aufkommen“, so Finnern. Das NRW-Schulministerium verwies auf die Zuständigkeit der Schulträger. Das Ministerium habe aber eine Musternutzungsvereinbarung ausgearbeitet, die auch online abrufbar sei. Eine grundsätzliche Haftung und Selbstbeteiligung der Lehrkräfte werde ausdrücklich nicht befürwortet.

Die schleppende Digitalisierung der Schulen ist in Corona-Zeiten zum Problem geworden. Weil der Rückstand in einigen Kommunen so groß ist, dass ein Wechsel zu einem gleichwertigen digitalen Unterricht kaum möglich ist, scheiden Wechselmodelle vielerorts aus. Um Lehrern datenschutzrechtlich sicheres Arbeiten am Computer zu ermöglichen, hatte die NRW-Landesregierung Ende Juli ein Sofortausstattungsprogramm für Lehrer-Laptops auf den Weg gebracht.

Der Datenschutz steht der Digitalisierung auch an anderer Stelle entgegen. In vielen Schulen herrscht dem Vernehmen nach Unsicherheit, ob die Übertragung des Unterrichts per Livestream den Vorschriften entspricht. Auf diese Weise könnten gleichzeitig Schüler im Klassenraum und zu Hause in Quarantäne unterrichtet werden. Doch laut Schulgesetz braucht es für Audio- und Bildaufzeichnungen des Unterrichts grundsätzlich die Einwilligung der Betroffenen. Von einer Zustimmung sei auszugehen, wenn sich Schüler von zu Hause aus einwählen. Jene aber, die im Klassenraum sitzen, müssten eigens einwilligen. Tun sie dies nicht, sei die Kamera so auszurichten, dass diese Kinder nicht zu sehen seien, stellte das Ministerium klar.

Kritisch sehen Datenschützer auch den Messenger-Dienst der landesweiten Lernplattform Logineo NRW. Im August eingeführt, verspricht er laut Landesregierung eine „einfache, schnelle und sichere digitale Kommunikation“ zwischen Lehrern und Schülern. Über 1200 Schulen nutzen das kostenfreie Angebot bereits. Betreut wird es aber vom Subunternehmen Amazon Web Services (AWS) – einer Tochterfirma des US-Internetriesen mit Sitz in Luxemburg. Demnach unterliegt der AWS dem Cloud Act: Ein Gesetz, das es US-Behörden erlaubt, auf personenbezogene Daten im Internet zuzugreifen, also auch auf sensible Schülerdaten wie Noten.