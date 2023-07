Leservoting läuft noch : Das sind Terrassen-Favoriten der Redaktion

In Stolbergs historischer Altstadt findet sich eine ganze Reihe hübscher Freiluft-Destinationen: hier etwa die „Bodega“ am Alten Markt. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Region Noch bis zum 12. Juli sucht das Medienhaus Aachen die schönste Restaurant-Terrasse in der Region. Doch wo sitzen eigentlich die Mitarbeiter am liebsten? Ein kleiner Einblick.

Vom schönen Blick auf den See oder einer fantastischen Aussicht über die Stadt bis hin zum entspannten Bierchen mit Freunden im Schatten einiger großer Bäume oder dem leckeren Cocktail im Liegestuhl mit Sand zwischen den Zehen: Außengastro in der Region bietet für jeden Geschmack etwas. Noch bis zum 12. Juli sucht das Medienhaus Aachen die schönste Terrasse in der Region. Mehr als 100 Gastronomie-Adressen von Aachen bis Heinsberg sowie Düren und darüber hinaus stehen zur Wahl. Doch wo sitzen eigentlich die Mitarbeiter aus dem Medienhaus am liebsten?

Robert Esser verrät einen Geheimtipp für alle neugierigen Genießer. Denn die mondäne Terrassen-Atmosphäre im Grünen ist im Parkhotel Quellenhof an der Monheimsallee in Aachen keineswegs nur Hotelgästen vorbehalten: „Durch den herrschaftlichen Hoteleingang oder die Außentreppe rechts des mondänen Luxushotels findet man leicht auf die mit roten Sonnenschirmen und luftigem Mobiliar gestaltete Außenterrasse. Der Blick in den Kurpark entspannt total, alles blüht. Jeder kann sich hier vom exquisiten Service und der abwechslungsreichen Küche des Top-Hotels verwöhnen lassen. Wobei die Karte angesichts der noblen Adresse teils verblüffend günstig ist: Für zauberhaft dünne Tartes Flambées, also Flammkuchen, zahlt man hier mit Speck, Zwiebeln und Junglauch nicht mehr Euro als in etlichen Gaststätten der Aachener Altstadt. Von wirklich überraschenden Wiener-Schnitzel-Kreationen bis zum – dann durchaus edlen – Wolfsbarsch reicht die Karte. Geöffnet von 7 bis 21.30 Uhr. Frühstück, Lunch, Dinner, Bierchen, Basil-Limo oder – wer’s mag – Schampus sind hier en vogue. Die Atmosphäre gediegen, aber nicht steif. Schon gar nicht, wenn wie jeden Donnerstag von 18 bis 21 Uhr Currywurst, Fritten und Champagner zum Pauschalpreis serviert werden. Und zwar so viel man will, unlimited. Wer hier ein paar unbeschwerte Stunden genießt, kann dann auch gleich mal in den Quellenhof hineinschauen. Gerade werden Kaminhalle, Teehalle und ein paar Salons stilvoll renoviert. Auf der Terrasse mit rund 120 Plätzen bis zur Elephant-Bar bekommt man davon nichts mit; ein Geheimtipp für Genießer, mit traumhaften Aussichten eben.“

Geheimtipp nicht nur für Hotelgäste: Die Terrasse des Parkhotels Quellenhof mit Blick in den Kurpark an der Monheimsallee in Aachen steht allen offen. Foto: Andreas Steindl

Yvonne Charl sieht hingegen den Aloha Beach in Hückelhoven im Voting ganz weit vorne: „Eine Terrasse am See mitten im Grünen, besser geht es nicht. Der Blick aufs Wasser entschleunigt und entspannt, gemütliche Lounge-Möbel laden zum Chillen ein, ein paar Palmen, ein kühles Getränk und kleine Snacks lassen Urlaubsgefühle nur wenige Minuten entfernt von zu Hause aufkommen. Für mich ist das so, wenn ich im Aloha Beach House am Kapuschsee sitze. Besonders, bevor die Freibadsaison startet, ist es hier ruhig und gemütlich, ein perfekter Zwischenstopp während einer Radtour an der Rur. Wenn nebenan am Sandstrand Kinder im Wasser toben und fröhliches Lachen sich in die Atmosphäre mischt, ist es zwar ein bisschen lauter, aber dafür noch mehr wie Urlaub am Strand. Es gibt eine schöne Auswahl an Cocktails und Longdrinks, der Hausdrink mit Himbeere und Waldmeister ist alkoholfrei und schmeckt zu jeder Tageszeit wunderbar. Dazu gibt es Eis, Kuchen und warme Speisen, ganz nach Lust und Laune kann man hier einen gemütlichen Abend verbringen oder auch nur eine kurze Pause einlegen. Ein Lieblingsort, der wie eine kleine Oase an heißen Tagen zum Entspannen einlädt!“

Urlaubsfeeling im Kreis Heinsberg: Der Aloha Beach punktet mit dem Blick auf den See, gemütlichen Lounge-Möbeln, kleinen Palmen und leckeren Getränken. Foto: Aloha Beach/Silke Hugo

Auch Michèle-Cathrin Zeidler findet ihre Terrasse mit dem schönsten Blick im Kreis Heinsberg. Sie zieht es hoch auf die Burg Wassenberg: „Wer mit hungrigem Magen in Wassenberg mit dem Rad unterwegs ist oder zu Fuß durch das Roßtor schlendert, hat die Qual der Wahl. In den vergangenen Jahren hat die Stadt mit zahlreichen kulinarischen Veranstaltungen viel dafür investiert, seine Gastronomen über die Stadtgrenze hinweg bekannt zu machen – und das mit Erfolg. Wer einen schönen Ausblick über die Stadt sucht, sollte sich auf den Weg hoch zur Burg Wassenberg machen. Der kleine Anstieg lohnt sich. Früher brachten sich die Menschen hier bei Angriffen und Gefahren in Sicherheit. Heute lockt die Neugier auf den Blick über die Stadt und der Duft nach leckerem Essen nach oben. Bei einem guten Glas Wein kann man hier herrlich den Blick über das Stadtpanorama schleifen lassen und sich schon einmal auf die leckeren saisonalen Kreationen von Jörg Savio freuen.

Auf der Burg Wassenberg können Gäste das Panorama über die Altstadt genießen. Foto: Benjamin Wirtz Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Und wer sich in Wassenberg nicht mit nur einem Restaurant begnügen möchte, sollte einfach zwischen dem 3. und 6. August zum 29. SchlemmerMarkt vorbeischauen. Dann laden verführerische Düfte über Roßtorplatz und Patersgraben wieder Feinschmecker aus nah und fern zum Schlemmen und Genießen ein und alle Gastronomen der Stadt haben sich ein kreatives und vielfältiges kulinarisches Angebot einfallen lassen. Aber auch hier bleibt es: War die Wahl hat, hat die Qual.“

Burg ist im weitesten Sinne auch ein Stichwort für Beatrix Oprée. Denn für den Sommer empfiehlt sie Auszeiten in einer der Gastro-Destinationen der Stolberger Altstadt: „In der sich seit der Flut viel getan hat. Dem Engagement und Ideenreichtum der Steinweg-Connection und anderen guten unternehmerischen Geistern sei Dank. Die einen auch schon während des Einkaufsbummels zum Genießer werden lassen. Durch duftige Zimtschnecken samt frischgebrühtem Kaffee, mit dem Svenja Oebel im zauberhaften Innenhöfchen ihres Conceptstores OhSveniYeah am Steinweg aufwartet. Oder durch ein edel-spritziges Tröpfchen schräg gegenüber vor dem neuen Delikatessen-Laden von Antonio, dem sizilianischen Koch.

Leser-Voting Wer hat die schönste Terrasse unserer Region? Jetzt sind Sie gefragt: Welches Café oder Restaurant hat die schönste Terrasse in unserer Region? Machen Sie mit und wählen Sie Ihren Favoriten. Wegen eines Cyberangriffs war unsere Webseite mehrere Tage nicht erreichbar, deshalb wird das Voting bis zum 12. Juli verlängert. Es gibt etwas zu gewinnen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Reise für zwei Personen zur Weinlese nach Heilbronn, einen Gutschein über 200 Euro für das Gewinnerrestaurant und einen Grillkurs für zwei Personen. Jetzt abstimmen unter www.aachener-zeitung.de/sonstiges/terrassen/]

Winzererzeugnisse sind auch Trumpf in der Bodega, die Alexandre Moreau im romantischen Kunsthandwerkerhof am Alten Markt betreibt. Passend zu seinen Weinen serviert er ausgesuchte Schinken-, Salami- und Käsesorten.

Von der Flut arg getroffen war das Restaurant Elea von Inhaberin Milanka Mrdovic am Tor zur Altstadt, In der Schart 1, das sich komplett saniert im neuen stylischen Ambiente präsentiert. Selbstverständlich mit Innenhof im Blaustein-Ensemble, für den mediterranen Genuss im Freien.

Internationale Gerichte vor historischem Ambiente: Wiener Schnitzel und Fajitas auf der Außenterrasse der Stolberger Burg. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Lust auf Herzhaftes in Form von Aufläufen und reichlich garnierten Baked Potatoes, aber auch frischen Salaten wird im Bistro By George gestillt, dessen Außengastro sich längst nicht mehr nur auf die winzige Terrasse an der Eselsgasse 2-4 beschränkt, sondern trefflich auch in die Gassen ringsum und den unteren Hof der Burg Stolberg ausgebreitet hat. Und wer die Treppen zum oberen Burghof hinauf erklimmt, darf sich nicht nur auf historisches Ambiente und einen feinen Ausblick auf die Stadt, sondern unter anderem auch auf ein vorzügliches (Burg-)Schnitzel, aber auch Burger, Fajitas, Tapas und süffiges Landbier freuen, serviert in der Burggastronomie, für die Serkan Sistermanns verantwortlich zeichnet. Aber auch am Fuße der Burg wird noch einiges mehr geboten: Im The Savoy auf dem Alten Markt hält Inhaberin Stephanie Kreusch ein reichhaltiges Angebot internationaler Küche sowie Kaffee und Kuchen vor. Und last but not least, der persönliche kulinarische Höhepunkt der Autorin: die Kreationen von Su Vössing, einst jüngste Sterneköchin Deutschlands, heute Inhaberin des Weißen Rössl an der Burgstraße. Nicht nur in der rustikalen Gaststube, auch auf der fast schon versteckten, hübsch bepflanzten Altstadt-Terrasse lässt sich wunderbar genießen, was die Küchenchefin komponiert hat. Für den passenden Wein im Glas sorgt derweil Ehemann Bui mit einer Weinkarte, die kaum Wünsche offenlässt.“

Auf dem Hof in Aachen reihen sich die Stühle und Tische diverser Ladenlokale aneinander: Weinbar, Café, Speiselokal und Kultkneipe. Foto: MHA/Kira Wirtz

Unterschiedliche Gastro-Destinationen hat auch Kira Wirtz zu ihren Favoriten erkoren. Wenn auch manchmal nicht ganz freiwillig, denn in Aachen-City ist es ja manchmal so: „Wer bei sonnigem Wetter in der Mittagszeit in der Altstadt überhaupt einen Sitzplatz bekommt, kann sich glücklich schätzen. Das gilt vor allem für kleine, feine Cafés, die weder drinnen noch draußen viele Gäste bewirten können. Wo man aber aufgrund der reinen Masse an Plätzen – zumindest nach kurzer Wartezeit – immer einen Sitzplatz findet, ist der Hof in Aachen. Dort reihen sich die Stühle und Tische diverser Ladenlokale aneinander: Weinbar, Café, Speiselokal und Kultkneipe. Je nachdem wo man einen Platz ergattert, schaut man auf das Aquädukt, den Dom oder in Aachens älteste und kleinste Gassen. Da macht es wenig aus, dass man manchmal in Schieflage auf einem wackeligen Stuhl sitz. Das gehört einfach dazu, das macht den Charme aus. Bewundert werden die Kellner, die heiße Flammkuchen, kühle Biere, prall gefüllte Eisbecher oder fragile Weingläser über das Kopfsteinpflaster und manchmal sogar über die steilen Stufen der Treppe im Hof balancieren und den Überblick über die Bestellungen dabei nicht verlieren. Man selber muss manchmal zweimal hinschauen, bis man wirklich weiß, in welchem Außenbereich man da jetzt seinen Platz gefunden hat. Und auch die Angabe für Freunde, die noch auf ein Getränk hinzukommen wollen, sollte präziser sein als: ‚Sitze am Hof’. Fürs Ambiente jedenfalls ist es egal, wo man sitzt. Will man – so wie ich meistens – in der Sonne einfach nur einen Kaffee trinken, ist es egal, ob man nun vor Domkeller, LivingRoom oder Lammerskötter sitzt.