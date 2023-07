Ab ins Wasser! : Die zehn beliebtesten Badeseen unserer Redaktion

Abkühlen! Zum Beispiel im Eiserbachsee in Rurberg. Foto: Andreas Gabbert

Special Aachen/Düren/Heinsberg Pack die Badehose ein! Eine weite Reise ist nicht notwendig. Sonne, Strand und mehr gibt es auch in Aachen und Umgebung. Unsere Top Ten der Badeseen in der Region.

Da kann man sein blaues Wunder erleben! Ganz ohne weit wegzufahren. Zahlreiche Badeseen laden in unserer Region zum Abkühlen ein. Hier finden Sie unsere Top Ten.

1. Venntastic Beach

150 Meter Sandstrand und ein Klettereisberg (aus Kunststoff) im See bieten vor allem für Familien eine Menge Action. Auf 1200 Quadratmetern kann man Handball, Soccer oder Volleyball spielen. Oder das sichere Ufer im „Sit-on-Top-Kajak“ hinter sich lassen. Wem das zu actionreich ist, der kann sich auch gemütlich im Tretboot oder per Stand-up-Paddling übers Wasser bewegen.

Adresse: Worriken 9, 4750 Bütgenbach

2. Badesee Echtz

Der Badesee Echtz lädt zum Schwimmen im Freibad mit angrenzender Sandfläche in teils schattiger Lage ein. Am ehemaligen Baggersee bieten sich außerdem eine Vielzahl an Wassersportarten wie Segeln, Bootfahren, Fischen und Tauchen (Infos beim Dürener Unterwasserclub, www.duc-dueren.de). Für Kinder gibt es einen abgetrennten Schwimmbereich sowie Spielgeräte im Wasser, die zum Klettern, Rutschen und Springen locken. Zudem sind Liegewiesen und ein Campingplatz vorhanden. Für die Gastronomie sorgt das Restaurant Muzepuckel mit Terrasse.

Adresse: Campingstraße 50, 52355 Düren

3. Badesee Düren-Gürzenich

Action oder Ruhe? Dass sich das nicht ausschließen muss, zeigt der an einem Wald gelegene Badesee in Düren-Gürzenich. Neben einer riesigen Wasserski-Anlage (auch online buchbar) gibt es einen Jugendzeltplatz, Tretboote, Volleyball-, Badminton- und Basketballfelder, aber auch eine Badebrücke mit Gymnastik- und Trimmmöglichkeiten. Wer einfach nur seine Ruhe finden möchte, der kann beim Sportfischen die Seele baumeln lassen.

Adresse: Am Badesee 1, 52349 Düren

4. Blausteinsee

Rund um den Blausteinsee bei Eschweiler gibt es ein breites Angebot an Freizeit- und Sportaktivitäten. In einem gekennzeichneten Bereich kann man baden und im bis zu 40 Meter tiefen See auch tauchen. Segler, Surfer, Kanuten und Stand-up-Paddler können gegen eine kleine Gebühr ihren Sport ebenfalls ausüben. Wanderer genießen die Natur oder werden auf historischen Wegen an die durch den Tagebau zerstörten Dörfer erinnert. Skater finden eine markierte, zehn Kilometer lange Strecke. Radfahrer haben die Möglichkeit, ein E-Bike zu leihen und aufzuladen. Auch für Reiter gibt es passende Wege. Auf der Seebühne finden Konzerte statt, und im Naturhaus Rheinland gibt es Informationen zur Natur. Für die Gastronomie stehen Seehaus, Gasthof und ein Kiosk zur Verfügung.

Adresse: Zum Blausteinsee, 52249 Eschweiler

Barmener See.

5. Barmener See

Am Dorfrand von Jülich-Barmen liegt ein großer Baggersee. Nah am Flusslauf der Rur gelegen, können Gäste ihre Handtücher auf dem kleinen Sandstrand oder alternativ auf der Liegewiese ausbreiten. An sonnigen Tagen ist das Gewässer ein beliebtes Ausflugsziel. In diesem Jahr gibt es jedoch keine Badeaufsicht. Zum Angeln eignet sich der lange Steg, auch ein Spielplatz ist in Seenähe vorhanden. Das Areal besticht besonders durch sein Grün: Außerhalb der Badezone gehört der See schließlich zum Landschaftsschutzgebiet Drieschlandschaft und ist Naturschutzgebiet für Wildvögel. Einkehren kann man in der Nähe im Biergarten „An der alten Schule“.

Adresse: Seestraße, 52428 Jülich

6. Area X

Die Area X in De Weerd nahe Roermond bietet außer dem Tagesstrand Palm Beach viele Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten. Dazu gehört der Wasserpark, ein Spielplatz auf dem See. Beim Beaver Creek kann man Wakeboard und Wasserski fahren und am Strandclub

Koers Zuid surfen und Stand-up-Paddling ausprobieren. Hundebesitzer können am Doggy Beach spielen. Dort muss man allerdings die Öffnungszeiten des separaten Strandbereichs beachten. Das Restaurant „Moby Dick“ sorgt für kulinarische Verpflegung.

Adresse: De Weerd, 6041 Roermond

7. Naturerlebnisbad Einruhr (Obersee)

Kein Chlor, keine chemische Reinigung des Wassers. Ganz biologisch wird das benutzte Wasser im benachbarten Schilfteich gereinigt. Das weitläufige Nichtschwimmerbecken mit Holzbeckenrand ist etwas wärmer. Mit Rutsche, Sandkasten und Wasserspielplatz finden Kinder genügend Raum zum Toben und Entdecken. Ein kleiner Kiosk rundet das Strandbad-Feeling mit allerlei kleinen Snacks ab.

Adresse: Rurstraße, 52152 Simmerath-Einruhr

8. Naturfreibad Eiserbachsee in Rurberg

Das Naturfreibad in Rurberg liegt im Eiserbachsee, unmittelbar an der Rurtalsperre. Das Freibad bietet eine große Liegewiese und einen kleinen Strandbereich. Für Wassersport (zum Beispiel Segeln und Surfen) ist der Eiserbachsee nicht geeignet. Das weitläufige Gelände bietet auch an heißen Sommertagen ausreichend Platz. Ein Sandstrand, ein bespielbarer Bachlauf und ein Beachvolleyballfeld machen dieses Bad für Besucher jeden Alters attraktiv. Die Badestelle am Rurseezentrum Rurberg ist ganzjährig geöffnet. Der Eintritt zum Strandbad ist frei. Gebührenpflichtige Parkplätze sind vorhanden.

Adresse: Seeufer 3, 52152 Simmerath

Mehr Infos: www.simmerath.de/unsere-gemeinde/einrichtungen/naturfreibaeder

9. Amici Beach in Wassenberg-Effeld

Ein richtiges Beach-Resort erwartet die Besucher hier. Von Wasserski und Wakeboarden bis zum Düsenantrieb des „Fly-Boards“, mit dem man hoch über dem Wasser schwebt. Der Aquapark bietet größeren Kindern, ausgestattet mit Schwimmwesten, eine actionreiche Kletterpartie auf Hüpfburgen und über Rutschen ins erfrischende Nass. Am Tagesstrand kann man tiefenentspannt die Seele baumeln lassen – oder gleich einen richtigen Urlaub machen und eines der Chalets mieten oder mit dem Caravan anreisen. Das „Boho Beach Restaurant“ bietet das passende Ibiza-Feeling.

Adresse: Bruchstraße 30, 41849 Wassenberg-Effeld

10. Seepark Zülpich

Rauschende Palmen, der Blick über klares blaues Wasser: Wer mediterranes Flair genießen möchte, kann sich auf 4000 Quadratmetern Sandstrand austoben. Für die Kleinen gibt es ein Piratenschiff, ein gigantisches Hüpfkissen, einen Wasserspielplatz und, und, und. Die Großen dürfen am Strand Sonne tanken oder sich an der „Strandbud“ erfrischen. Im Flying Fox-Park kann man, nachdem man „Fliegende Fische“ und andere Hindernisse im Kletter- und Seilrutschenpark überwunden hat, mit 40 km/h über den See fliegen.

Adresse: Am Wassersportsee 7, 53909 Zülpich

Die zehn Badeseen im Überblick