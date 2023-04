Notdienst-Hotline 116117 : Das seltsame Angebot der Liquidatoren

Duisburg Neuer Ärger um die aufgelöste Arztrufzentrale: Die gefeuerten Mitarbeiter haben Offerten bekommen, wieder für den Bereitschaftsdienst tätig zu werden – von einem anderen Dienstleister als bisher bekannt. Die SPD fordert Aufklärung.

Die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen in Nordrhein (KVNO) und Westfalen-Lippe (KVWL) hatten am 7. März die Auflösung ihrer gemeinsamen Duisburger Tochtergesellschaft verkündet; die unvorbereitete Belegschaft wurde nach einer kurzen Infoveranstaltung vor die Tür gesetzt. Dieses Verhalten hatte zu Kritik von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, der Opposition, aber auch von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) an den KVen geführt.

Das nehmen die SPD-Gesundheitspolitiker Thorsten Klute und Lena Teschlade nun zum Anlass, um beim NRW-Gesundheitsministerium nachzuhaken. „Die Hintergründe dieses Wechsels sind derzeit völlig unklar“, schreiben die beiden in ihrer Berichtsanforderung, die unserer Redaktion vorliegt. Vom Ministerium verlangen sie bis zur nächsten Ausschusssitzung am 26. April schriftliche Auskunft darüber, welche Firma aktuell die Servicenummer 116117 betreibe, ob bereits Schulungen und Weiterbildungen der Beschäftigten der Firma Sitel durchgeführt worden seien und wie der Auftrag mit der Firma Sanvartis zustande gekommen sei.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein erklärte am Freitag jedoch auf Anfrage unserer Redaktion, Sanvartis sei nicht für sie tätig. Allerdings hat die Firma in der Vergangenheit sehr wohl für die Arztrufzentrale Aufgaben übernommen – etwa ab 2012 zur Abfederung von Spitzen. Und auch im Verlauf der Corona-Pandemie kamen Sanvartis-Mitarbeiter bei der Arztrufzentrale NRW zum Einsatz. Unklar ist, wieso Sanvartis dennoch explizit für die 116117 Mitarbeiter anwirbt.

Teschlade übte grundsätzliche Kritik an den angebotenen Stellen: „Die Beschäftigten der ehemaligen Arztrufzentrale werden weiter mit Füßen getreten. Dass sie am Tag der Auflösung einen skandalösen Umgang erfahren haben, hat offensichtlich nicht gereicht.“ Nun würden den ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Stellen zur Verfügung gestellt, die schlechter bezahlt würden als zuvor, sagte sie mit Verweis auf die von den Liquidatoren übermittelten Angebote von Sanvartis und der Targobank. „Es bleibt fragwürdig, ob ein privatwirtschaftliches Unternehmen für den Sicherstellungsauftrag der Servicenummer 116117 zuständig sein soll.“

Für die Beschäftigten werden derweil die finanziellen Folgen der Entscheidung der KVen deutlicher. Das liegt an der Entgeltstruktur: Zum Festgehalt bekamen sie steuerfreie Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Sonntagsdienste. In der neuen Abrechnung seien diese aber versteuert worden. Von einem unerhörten Vorgang spricht ein Belegschaftsmitglied: „Schließlich ist es nicht unsere Schuld, dass wir nicht arbeiten, wir dürfen es ja nicht.“ An dieser Zahlungspraxis aus steuerlichen Gründen übt auch Teschlade Kritik: „Vor allem für die vielen Frauen, die bei der Arztrufzentrale gearbeitet haben, ist dies ein herber Schlag. Der Umgang mit den Beschäftigten ist nur noch beschämend. Dass Arbeits- und Gesundheitsminister Laumann so etwas in seinem Zuständigkeitsbereich zulässt, macht mich fassungslos.“