Corona-Sonderregel läuft aus : Das Problem mit dem Homeoffice in Belgien und den Niederlanden

Die Lage im Dreiländereck birgt für Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Thema Homeoffice besondere Fallstricke. Foto: ghazii - stock.adobe.com/ghazi ayed

Aachen Wer wegen Corona als Angestellter einer deutschen Firma ins Homeoffice in Belgien oder den Niederlanden gewechselt ist, wurde trotzdem weiter so behandelt, als arbeite er oder sie in Deutschland. Doch diese Sonderregel läuft nun aus.