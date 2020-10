Kostenpflichtiger Inhalt: Mord an Wilfried Kalitz : Das Motiv soll Habgier gewesen sein

Gerhard Hoppmann, Leiter der Mordkommission Krefeld, bei der Pressekonferenz in Aachen. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Wilfried Kalitz musste wegen 5000 D-Mark sterben. Davon geht die Mordkommission der Krefelder Kripo aus. Auf brutale Weise sollen zwei Männer ihn zu Tode gequält haben, um an das Geld heranzukommen. Das erklärte Mordkommissionsleiter Gerhard Hoppmann am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Aachen.