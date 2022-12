Maßnahmenpaket : Das hat die NRW-Schulministerin an den Schulen vor

Dorothee Feller (CDU) stellt ihr Handlungskonzept vor. Foto: dpa/Malte Krudewig

Düsseldorf Dorothee Feller (CDU) hat ihre Ideen vorgestellt, mit denen sie die Unterrichtsversorgung im Land sicherstellen will.

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) will mehr Gymnasiallehrkräfte und Seiteneinsteiger an die Grundschulen locken. Das gab die Ministerin am Mittwoch im Schulausschuss des NRW-Landtags bekannt. Sie reagiert mit dem vorgestellten Maßnahmenpaket auf die Missstände an den Schulen.

Anfang Dezember wurde bekannt, dass 8000 Stellen nicht besetzt sind, insbesondere Grundschulen sind betroffen. „Die Herausforderungen bleiben groß“, sagte Feller vor der Vorstellung ihres Handlungskonzepts.

Die Studienanfangsplätze für den Bereich Grundschullehramt und Sonderpädagogik sollen erhöht werden. Das hilft aber nur langfristig. „Unser Ziel ist es, grundständig ausgebildete Lehrkräfte zu gewinnen, aber da das nicht von heute auf morgen geht, brauchen wir Seiteneinsteiger“, sagte Feller.

Kurzfristig sollen daher folgende Maßnahmen helfen: Der sogenannte berufsbegleitende Ausbildungsdienst (OBAS) für Seiteneinsteiger wird auf Grundschulen ausgeweitet. Das Angebot richtet sich an Masterabsolventinnen und Masterabsolventen von Universitäten oder Fachhochschulen mit Berufserfahrung. Die Ausbildung erfolgt in zwei Unterrichtsfächern der Grundschule, mindestens eines davon muss Deutsch oder Mathematik sein. Das Angebot ist auf fünf Jahre befristet. Bislang war dieses Programm nur an weiterführenden Schulen möglich.

Außerdem sollen ausgebildete Gymnasiallehrkräfte auch ohne Fach, das für die Grundschule wichtig ist, eine feste Stelle im Primarbereich erhalten können. Sie würden dann nachgeschult in Grundschul-Didaktik. Studierende, die das Lehramt für Gymnasium studiert haben, können ihren Vorbereitungsdienst statt am Gymnasium an einer Grundschule absolvieren.

Der Duale Master für das Berufskolleg wird für Bachelorabsolventinnen und Bachelorabsolventen von Universitäten geöffnet. Er wird gleichzeitig um folgende Fachrichtungen erweitert: Bautechnik mit Hochbautechnik oder Tiefbautechnik, Mediendesign und Designtechnik sowie Technische Informatik.

Das bisher erforderliche Sprachniveau C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen wird für den Zugang zu sog. Ausgleichsmaßnahmen auf das Niveau C1 festgesetzt. Damit soll Lehrkräften aus Drittstaaten der Einstieg in den Schuldienst erleichtert werden.

Es soll eine Werbekampagne geben, die die Wertschätzung für Lehrkräfte in den Vordergrund stellen soll. Um Lehrer zu entlasten, sollen Klassenarbeiten reduziert werden in der Klasse 10. Alltagshelfer sollen Klassenlehrer zudem entlasten können.

Außerdem sollen Lehrkräfte nicht so leicht in Teilzeit gehen können, wenn sie nicht gerade in Elternzeit sind. Das Schulministerium wirbt zudem dafür, Abordnungen von Lehrerinnen und Lehrern an unterversorgte Schulen nicht mehr nur für sechs Monate, sondern für zwei Jahre zu genehmigen.