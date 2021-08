Überblick : Das bringt der Tag

Guten Morgen in die Region! Im Liveblog gibt es alles Wissenswerte aus unserer Umgebung und Spannendes aus der Welt. Foto: Guido Classen

Service Aachen Welche Termine stehen heute an? Welche Weichen werden gestellt? Wo schauen unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion genauer hin? Unser kurzes Update für den Tag.

Prozessbeginn

Am Montag beginnt am Landgericht Aachen der Prozess gegen Ali I., der als Mitarbeiter des Café Zuflucht in Aachen über Jahre die Abschiebung von Landsleuten zurück nach Nordmazedonien bewusst verzögert haben soll.

Folgen des Klimawandels

Der Klimawandel ist in aller Munde: verheerende Überschwemmungen in Deutschland, Hitze und Waldbrände in der Mittelmeerregion. Heute legt der Weltklimarat den neuesten Wissensstand zum Klimawandel vor.

Verzweifelte Suche

Immer noch sind die Sozialen Netzwerke voll mit Suchanzeigen. In den Flutregionen werden Hunderte Haustiere vermisst. Manchmal gibt es ein Wiedersehen, in vielen Fällen bleiben Tiere verschwunden oder werden tot geborgen. Wir wollen mit Tierschützern und Betroffenen sprechen.

In den Flutgebieten waren relativ schnell auch Tierretter unterwegs. Foto: dpa/David Young

Ernte-Bilanz

Erst die Trockenheit, dann der große Regen. Das hatte wohl auch Einfluss auf die Erträge der Bauern. Aber wie war die Getreideernte im Kreis Düren denn jetzt eigentlich? Wir fragen nach und ziehen mit Kreislandwirt Erich Gussen eine Bilanz.

Die Ernte ist eingebracht. Wie war die Bilanz? Foto: dpa/Soeren Stache

Heiße Phase des Wahlkampfs

Annalena Baerbock und Co-Parteichef Robert Habeck läuten heute die heiße Phase des Wahlkampfs ein und starten offiziell den bundesweiten Wahlkampf der Grünen. Und wo? Etwa in Berlin, in München, Köln oder Frankfurt? Nein. Das Spitzenduo lädt zu einer „Townhall“-Veranstaltung in Hildesheim ein.

Sport

Die erste Runde des DFB-Pokals neigt sich dem Ende entgegen. Ein paar Spiele stehen noch aus. Zum Beispiel muss Mönchengladbach heute Abend beim 1. FC Kaiserslautern antreten (20.45 live in der ARD). Das Spiel der Bayern gegen die Fünftligisten vom Bremer SV ist auf den 25. August verschoben worden.

Verkehrsfunk

Am Montagmorgen staut es sich auf der A544 vom Aachener Kreuz bis zur Ausfahrt Aachen-Rothe Erde auf rund zwei Kilometern. Stockenden Verkehr gibt es außerdem auf der A44 in Richtung Belgien bei der Ausfahrt Aachen-Brand und auf der A46 Richtung Heinsberg bei der Ausfahrt Hückelhoven-West. Unfälle sind der Polizei nicht bekannt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie in unserer Staukarte:

Und sonst so?

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel an diesem Dienstag gibt es starke Stimmen für eine Ende des Gratisangebots an Coronavirus-Schnelltests. Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Baden-Württemberg, Stephan Weil (SPD) und Winfried Kretschmann (Grüne), sprachen sich beide dafür aus. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz plädierte in der „Süddeutschen Zeitung“ erneut dafür.

Zahl der Nacht: 100

Die Linkspartei will Durchschnittsverdiener im Monat um rund 100 Euro steuerlich entlasten, „finanziert von wirklichen Topverdienern“. Ihr Spitzenkandidat Dietmar Bartsch sagte: „Die wahren Leistungsträger – die Krankenschwester und der Busfahrer - haben mehr im Portemonnaie verdient.“ Dafür müsse unter anderem der Grundfreibetrag auf 14.400 Euro angehoben werden. Derzeit liegt er bei 9744 Euro.

Zitat der Nacht

„Ich gehe, aber es ist kein Abschied, sondern nur ein bis später.“ (Fußball-Superstar Lionel Messi am Sonntag via Instagram über seinen Weggang vom FC Barcelona)

Und zum Schluss: Das Wetter!