Schuljahr in NRW : Das ändert sich an den Grundschulen in NRW

Grundschüler in NRW haben Defizite beim Lesen. Das soll sich ändern. Foto: dpa/Daniel Karmann

Aachen/Düsseldorf Mehr lesen, mehr Helfer und auch mehr Lehrkräfte? Das hat NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) an den Schulen vor.

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) legt auch im neuen Schuljahr ihren Fokus auf die rund 2800 Grundschulen im Land. „Es ist das Basiscamp für schulische Bildung“, sagte Feller am Freitag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf.

Bildungsstudien hatten offenbart, dass die Fähigkeiten beim Lesen, Schreiben und im Fach Mathematik bei immer mehr Grundschülern in NRW mangelhaft sind. Feller reagiert nun und legt hier zunächst den Schwerpunkt auf eine Verbesserung der Lesefähigkeit.

„3 Mal 20 Minuten“-Programm

In diesem Schuljahr startet das sogenannte „3 Mal 20 Minuten“-Programm an den Grundschulen im Land. Vereinfacht gesagt ist nun vorgesehen, dass jede Woche drei Mal 20 Minuten gelesen wird. „Es wird aber nicht einfach ein Buch vorgelesen, vielmehr handelt es sich um ein umfangreiches Konzept“, ist Feller wichtig zu erklären. Das Konzept übernehme NRW aus Hamburg, wo die Lesekompetenzen der Kinder im Primarbereich weitaus besser sind als in NRW. Auch, weil es dort schon länger Leseförderung gibt. „Laut den Experten in Hamburg ist das ,3 Mal 20-Konzept‘ die beste Maßnahme“, sagte Feller, die ganz uneitel betonte, dass sie gar kein Problem habe, ein gutes System zu kopieren.

Bei dem Lese-Konzept sei zunächst ein Lese-Check vorgesehen. Die individuelle Kompetenz jedes Kindes solle dabei ermittelt werden. Gleichzeitig solle dabei auch der individuelle Förderbedarf analysiert werden.

Neue Portale

Auf dem Portal „Stift“ stellt das Schulministerium den Grundschullehrkräften Materialien und auch Tipps für Methoden vor, um das Lese-Konzept umzusetzen. Gemeinsames Lesen und Tandem-Lesen hätten sich beispielsweise bewährt, sagte Feller.

Zusätzlich soll das digitale Tool Leon (Lesen Online) in den kommenden fünf Wochen sukzessive in den Regierungsbezirken freigeschaltet werden. Auf der Plattform finden sich künftig professionell vorgelesene Texte als Audiodatei, außerdem soll es für Kinder eine Hörspielwerkstatt geben. Grundschulkinder sollen so selbst ihre Lesefähigkeit trainieren können.

„Wir hoffen, dass unsere Materialien eine Arbeitserleichterung für die Lehrkräfte darstellen“, sagte Feller. Zugleich seien 106 Fachberater eingestellt worden, um das Lesekonzept umzusetzen.

Und was ist mit Mathe?

Auch im Fach Mathematik gab es große Defizite bei den Grundschülern. „Ich schlabbere das nicht“, sagte Feller. So gebe es schon eine Mathe-Kartei mit Übungen, die den Grundschullehrkräften helfen sollen. Auch im Bereich Mathematik werde man sich weiter Gedanken machen. Zunächst aber liege der Schwerpunkt eben auf dem Lesen. „Um eine Matheaufgabe zu verstehen, muss man auch erst lesen können“, sagte Feller.

Statistik Unterrichtsausfall wird wieder erfasst Analyse Das NRW-Schulministerium erhebt ab diesem Schuljahr wieder den Unterrichtsausfall. Das teilte Ministerin Dorothee Feller (CDU) am Freitag ebenfalls mit. Ihr sei es wichtig, die „Wahrheit zu erfahren“. Die Analyse solle in die Tiefe gehen und genau abbilden, welche Stunden ausfallen, aber auch welche Stunden vertreten werden. Und wenn ja, wie diese Vertretung genau aussehe. „Das wird nicht schön, aber ich möchte die harten Fakten kennen“, sagte Feller. Corona Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es eine Erfassung an allen Schulen in NRW. Die Teilnahme ist verpflichtend. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Erfassung des Unterrichtsausfalls seit dem Frühjahr 2020 ausgesetzt. Damit ist nun Schluss.

Screenings für Kitakinder

Um Defizite bei Kindern schon früher erkennen zu können, plant Feller ein Screening, das spätestens bei der Schulanmeldung stattfinden soll. „Wissenschaftler sagen uns, dass die Sprachentwicklung schon viel früher stattfindet und deshalb eine Untersuchung spätestens mit vier Jahren stattfinden sollte“, sagte Feller. Es gebe verschiedene Methoden, alleine in Deutschland seien es mehr als 30. Es sei ein sehr komplexes Thema.

Vor allem aber müsse im Anschluss an ein Screening, das die Fähigkeiten der Kinder untersucht, auch eine Förderung gewährleistet sein. „Findet diese Förderung dann in der Kita oder in der Grundschule statt und wer macht das?“ Das sei eine sehr wichtige Frage. Wie ein solches Screening in Kombination mit entsprechender Förderung aussehen kann, wird in den kommenden Monaten erarbeitet. Das Verfahren soll dann erstmalig im Verlaufe des Schuljahres 2024/25 für die Schulanmeldung zum Schuljahr 2025/26 zum Einsatz kommen.

Alltagshelfer

Rund 400 Alltagshelferinnen und Alltagshelfer kommen an die besonders von Lehrermangel geplagten Grundschulen, um die Lehrkräfte dort zu unterstützen. Es geht dabei beispielsweise darum, Kindern beim Ausziehen und Aufhängen der Jacke zu helfen, um die Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler oder die Vorbereitung des Klassenraums.

Lehrpläne

Grundschulen müssen in den kommenden zwei Jahren keine Arbeitspläne einreichen. Arbeitspläne sind die schuleigenen Lehrpläne, die jede Schule anhand der Vorgaben des Landes erarbeitet. Das bedeutet viel Arbeit für die Lehrkräfte. Feller hatte sich nach Rückmeldungen von Grundschulen dazu entschieden, dass das Ministerium nun selbst Lehrpläne für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Sachkunde erstellt.