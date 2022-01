Trickbetrug an der Haustür : Daran erkennen Sie falsche Telekom-Mitarbeiter

„Richtige“ Telekom-Mitarbeiter haben einen Ausweis dabei, den man bei einer Hotline bestätigen lassen kann. Foto: dpa/Rainer Jensen

Düsseldorf In der Region sind zuletzt mehrere Menschen Opfer falscher Telekom-Mitarbeiter geworden. Unternehmen und Polizei erklären, was echte von falschen Mitarbeitern unterscheidet, wenn sie an der Haustür schellen.