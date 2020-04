Mann machte sich an Kinder heran : Cyber-Groomer muss vier Jahre in Haft

Cyber-Groomer muss vier Jahre in Haft

Mann machte sich an Kinder heran

Der Mann aus Neuss – hier im Landgericht – soll sich über Social-Media-Apps wie Instagram und Likee an kleine Mädchen herangemacht haben. Foto: dpa/Martin Höke

Düsseldorf Ein Bauarbeiter aus Neuss ist wegen Kindesmissbrauchs und Verbreitung von Kinderpornografie zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht in Düsseldorf sprach den Mann in dem Prozess um sogenanntes Cyber-Grooming schuldig.

Der 25-jährige hatte zum Prozessauftakt umfassend gestanden und so den minderjährigen Opfern eine Aussage vor Gericht erspart. Alle Vorwürfe der Anklage stimmten. Das Geständnis wertete die Richterin zu seinen Gunsten wie seinen Wunsch, sich einer Therapie unterziehen zu wollen.

Der Bauarbeiter ohne Schulabschluss hatte bereits zwei Jahre Jugendhaft verbüßt und war im Dezember 2018 aus der Haft entlassen worden. Nur ein halbes Jahr später hatte sich der Mann, der in Neuss bei seinen Eltern wohnt, über Social-Media-Apps wie Instagram und Likee an kleine Mädchen herangemacht.

Mithilfe falscher Profile hatte er sich als Mädchen oder Junge ausgegeben und so in 20 Fällen seine Opfer dazu gebracht, ihm Nacktbilder zu senden. Die Fotos und Videos der acht bis zwölfjährigen Mädchen hatte der 25-Jährige dann in einer WhatsApp-Gruppe von Pädophilen verbreitet.