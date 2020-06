Tipps des Gesundheitsamts : Alles Wichtige zum Urlaub in Corona-Zeiten

Alles Wichtige zum Urlaub in Corona-Zeiten

Endlich kann der Urlaub an den Strand beginnen – wichtig ist jedoch weiterhi, sich an die Abstandsregeln zu halten (Symbolbild). Foto: dpa/Sina Schuldt

Aachen Mit dem Beginn der Sommerferien in NRW beginnt auch die Reisezeit. Doch trotz der Lockerungen gelten aufgrund des Coronavirus noch einige Regeln – besonders bei der Rückkehr aus Risikogebieten. Auch Urlauber in den Niederlanden und Belgien müssen sich vor Ort auf Einschränkungen einstellen.

Das Gesundheitsamt der Städteregion verweist in einer aktuellen Mitteilung besonders auf die Corona-Einreiseverordnung NRW. Diese besagt, dass Rückkehrer aus Risikogebieten sich in eine häusliche Quarantäne begeben müssen. Dazu muss auch das zuständige Gesundheitsamt informiert werden. Zudem gibt es die Möglichkeit auf eine Freitestung – allerdings auf eigene Kosten. Fällt das Ergebnis negativ aus, entfällt die Quarantäne. Informationen dazu gibt es beim Gesundheitsamt unter 0241/51985300 oder per Mail.