Corona-Beschränkungen : NRW-Kabinett berät über weitere Lockerungen

Düsseldorf Wie stramm müssen die Zügel in NRW noch angezogen werden, um die Bürger vor Corona-Infektionen zu schützen? Einmal mehr hat die Landesregierung abzuwägen, ob ihr sogenannter Nordrhein-Westfalen-Plan greifen kann.

Das nordrhein-westfälische Landeskabinett berät am Dienstag (14 Uhr) über weitere mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Ob es neue weitreichende Entscheidungen geben wird, ist offen.

Die einzelnen Bundesländer driften in ihrem Coronavirus-Kurs immer weiter auseinander. An der Spitze des Lockerungskurses steht derzeit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der ab dem 6. Juni nur noch lokale Einschränkungen haben will.