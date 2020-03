Kostenpflichtiger Inhalt: Das Coronavirus und das Abitur : Der Abitur-Flickenteppich in Deutschland

Wird es solche Schilder in NRW geben? Das entscheidet sich am Freitag. Dann gibt die Schulministerin bekannt, ob und wenn ja, wann angehende Abiturienten ihre Prüfungen ablegen müssen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Aachen/Düsseldorf Schleswig-Holstein will Abiturprüfungen aussetzen, das NRW-Schulministerium will am Freitag entscheiden. Und in Hessen schreiben angehende Abiturienten längst ihre Klausuren. Was für ein Chaos. Lehrer- und Eltern-Verbände kritisieren die Länder für das unkoordinierte Vorgehen.