Kritik der Opposition : Neue Corona-Schutzverordnung tritt in Kraft

Interaktiv Düsseldorf Statt Lockerungen gibt es im Dezember bei den Anti-Corona-Maßnahmen weitere Verschärfungen. Die aktualisierte Corona-Schutzverordnung ist jetzt in Kraft.

Die neue Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist an diesem Dienstag in Kraft getreten. Danach müssen in allen geschlossenen öffentlichen Räumen Alltagsmasken getragen werden. Dies gilt auch am Arbeitsplatz, sofern ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen nicht sicher eingehalten werden kann.