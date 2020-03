Kostenpflichtiger Inhalt: Krise im Kreis Heinsberg : Solidarität im Landkreis der „Aussätzigen”

„#hsbestrong”-Fahnen hängen vor dem Kreishaus in Heinsberg. Sie sollen den Leuten im arg gebeutelten Landkreis Mut machen. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Kreis Heinsberg Jetzt also der Söder Markus. Als erster Ministerpräsident in Deutschland kündigte er in der Corona-Krise eine Aussperrung in seinem Bundesland an. Zuvor drohte er mit den Worten: „Wir dürfen kein zweites Heinsberg zulassen.“ Heinsberg dient Söder als Abschreckung. Wie geht man dort mit Diskriminierung um?