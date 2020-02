Zahl der Infizierten gestiegen : Schulen und Kitas bleiben bis Freitag geschlossen

Heinsberg Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Kreis Heinsberg ist auf 38 gestiegen. Der Krisenstab wird angesichts der raschen Ausbreitung am Samstag erneut zusammenkommen. Schulen und Kitas bleiben vorerst bis Freitag geschlossen.

Im Kreis Heinsberg ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten auf 38 gestiegen. Am späten Freitagabend sei eine weitere Person gemeldet worden, sagte eine Sprecherin des Kreises am Samstagmorgen.

Der Krisenstab werde angesichts der raschen Ausbreitung des Erregers am Vormittag erneut zusammenkommen. Man warte weiter auf die Testergebnisse von Dutzenden Kindern aus der Kita, in der die erkrankte und in der Düsseldorfer Uniklinik behandelte Erzieherin arbeitet. „Dazu liegen uns noch keine Ergebnisse vor“.