Kostenpflichtiger Inhalt: Noch kein Verdachtsfall : Coronavirus beschäftigt auch die Region

Heiß begehrt: In Aachen konnten die ersten Apotheken bereits am Montag keine Atemschutzmasken mehr liefern. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Aachen/Suzhou Unternehmen mit Tochterfirmen in China und Notaufnahmen an Krankenhäusern: Das Coronavirus beschäftigt auch die Menschen in unserer Region. Die RWTH Aachen etwa empfiehlt Studenten und Mitarbeitern, auf Reisen nach China zu verzichten. Verdachtsfälle gibt es in der Region aktuell keine.