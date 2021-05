Kostenpflichtiger Inhalt: NRW-Wert bei 88,5 : Teils deutlicher Abwärtstrend bei Corona-Neuinfektionen

Stühle raus: In immer mehr Regionen dürfen die Gastronomen ihre Außenbereiche startklar machen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Interaktiv Düsseldorf/Region Der deutliche Abwärtstrend bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus hält in Nordrhein-Westfalen an. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntagmorgen einen Wert von 88,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.