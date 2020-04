Grafiken und Karten : So breitet sich das Coronavirus in NRW und der Region aus

Das Coronavirus breitet sich in NRW und der Region aus (Symbolbild). Foto: dpa/Colourbox/Grafik

Interaktiv Aachen Das Coronavirus hat sich nach dem ersten Infektionsfall im Kreis Heinsberg rasend schnell in Nordrhein-Westfalen verbreitet. Aktuelle Entwicklungen und Zahlen für die Region und NRW gibt es in unseren Diagrammen und Karten.

Von Janina Schellartz Journalistische Mitarbeiterin Online

Begonnen hat die Corona-Krise in NRW in der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg. Die Behörden meldeten am Veilchendienstag, 25. Februar, den ersten bestätigten Patienten, der im Erkelenzer Krankenhaus mit seiner Frau behandelt wurde. Im Eilverfahren beschloss der Krisenstab um Landrat Stephan Pusch die Kitas und Schulen im Kreis Heinsberg zu schließen. Rund 500 Teilnehmer einer Karnevalssitzung mussten zum Test. Die Zahlen stiegen seitdem nicht nur im Kreis Heinsberg, sondern auch im Rest von NRW und Deutschland.

Die Landesregierung um Ministerpräsident Armin Laschet zog zwei Wochen später nach und ließ ebenfalls Bildungseinrichtungen schließen. In den folgenden Tagen wurden Geschäfte, Restaurants und Cafes dicht gemacht. Im zuerst betroffenen Kreis Heinsberg entspannte sich die Lage derweil bereits etwas. So sehen die tagesaktuellen Zahlen der aktuell Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen für die Städteregion Aachen und die Kreise Heinsberg und Düren aus:

So viele bestätigte Infektionen melden die einzelnen Landkreise der Region im zeitlichen Vergleich:

Betrachtet man die einzelnen Tage seit Bekanntwerden des ersten Falls, erkennt man für die Landkreise der Region bereits eine Entspannung in den Meldungen von Neuerkankten:

Was bedeuten die Zahlen umgerechnet auf die Einwohner Nordrhein-Westfalens und der Landkreise? Die Verdopplung, vor der Experten warnten, da sie das Gesundheitssystem massiv bedroht, erfolgt in der Region bereits abgeschwächt. Besonders im zuerst betroffenen Kreis Heinsberg vergehen bereits viele Tage zwischen einer Verdopplung der Zahlen. In der Tabelle können Sie den Zeitraum seit der letzten Verdopplung entnehmen:

Als die Kurven der Neuinfektionen in der Region bereits abflachten, stiegen die Zahlen in anderen Landkreisen rasant an. So entwickeln sich die Zahlen der bestätigten Fälle, der Genesenen und der Verstorbenen laut dem NRW-Gesundheitsamt:

Obwohl der Kreis Heinsberg hart vom Coronavirus getroffen wurde, hat etwa die Stadt Köln den Kreis inzwischen bei den Zahlen der bestätigten Infektionen überholt. So verteilen sich die Fälle auf die Landkreise und Städte in NRW:

Und so entwickeln sich die Zahlen der bestätigten Neuinfektionen in NRW täglich:

Während NRW lange die meisten Corona-Fälle vermeldete, gibt es in Bayern nun mehr bestätigte Infektionen. Auch Baden-Württemberg ist umgerechnet auf 100.000 Einwohner inzwischen stärker betroffen als NRW. Wie sich die Zahlen in Deutschland entwickeln, zeigt das Robert-Koch-Insitut in dieser Karte:

An Covid-19 sterben besonders ältere und vorerkrankte Menschen. Nachgewiesen wurde das Coronavirus in Deutschland aber besonders in der Altersspanne von 35 bis 59 Jahren. Selten sind Kleinkinder und Kinder betroffen. Wie sich die Fälle auf Alter und Geschlecht aufteilen, sehen Sie hier:

Alle aktuellen Entwicklungen können Sie in unserem Liveblog verfolgen. Die Verbreitung des Coronavirus in der Region um Aachen, Düren und Heinsberg finden Sie in unserer Chronik.