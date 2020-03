Erster Todesfall im Kreis Heinsberg : Mann aus Gangelt nach Coronavirus-Infektion gestorben

Kreis Heinsberg Der Kreis Heinsberg hat am Montag den ersten Todesfall in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Es handelt sich um einen 78 Jahre alten Mann aus Gangelt. Wenig später berichtete eine andere NRW-Stadt von einem weiteren Todesfall.

Ein 78-jähriger Mann aus Gangelt sei gegen 14 Uhr an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. Er hatte am letzten Freitag das Geilenkirchener Krankenhaus aufgesucht, weil er über Übelkeit und Durchfall klagte. Der Zustand des Mannes, der an Diabetes und Herzproblemen litt, habe sich zusehens verschlechtert. Gestorben sei er letztlich an einem Herzstillstand. „Dieser Fall zeigt wieder, dass Menschen mit einer Vorerkrankung besonders betroffen sind“, meinte Pusch. Er appellierte in diesem Zusammenhang daran, derzeit auf Besuche in Seniorenheimen eher zu verzichten, auch wenn dies schwerfalle.

Das andere Opfer ist eine 89-jährige Frau aus Essen, die seit Anfang März in der dortigen Universitätsklinik behandelt wurde. Sie sei um 12.44 Uhr an einer Lungenentzündung in Folge der Coronavirus-Infektion gestorben, wie die Stadt Essen am Montag mitteilte. Am Sonntag war bereits ein Feuerwehrmann aus Hamburg in Ägypten am Coronavirus gestorben.