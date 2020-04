Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Was Deutschland in Heinsberg lernt

Am vergangenen Donnerstag waren von 28.443 zur Verfügung stehenden Intensivbetten 17.049 frei oder konnten innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung gestellt werden (Archivbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Heinsberg/Aachen In den drei Krankenhäusern im Kreis Heinsberg waren am Montagmittag nicht einmal 60 Prozent der Intensivbetten belegt. Was lässt daraus für den Rest der Republik ableiten? Und wie ist die Lage an den anderen Krankenhäusern?