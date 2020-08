Nach Corona-Ausbrüchen : Arbeitsbedingungen von Erntehelfern im Fokus

Düsseldorf Im April kommen Flugzeuge mit Saisonkräften nach Deutschland, um die Ernte zu retten. Im Juli infizieren sich einige mit dem Coronavirus, auch in NRW. Die Arbeitsbedingungen sind in den Fokus geraten.

Der Gewerkschafter spricht von „Menschenhandel“, die Arbeitgebervertreterin von „einzelnen schwarzen Schafen“: Neben der Fleischindustrie sind nach mehreren Coronavirus-Ausbrüchen auch die Arbeitsbedingungen von Erntehelfern in der Landwirtschaft in den Fokus geraten. Im Juli wurden Corona-Ausbrüche in Swisttal bei Bonn und in Mamming in Niederbayern bekannt.