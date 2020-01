Näher als man denkt : Entwarnung nach Coronavirus-Verdacht an Schule in Iserlohn

Entwarnung nach Coronavirus-Verdacht an Schule in Iserlohn

Iserlohn An einer Schule im Sauerland geht kurz die bange Frage um: Hat ein Junge das Coronavirus? Das Gymnasium wird abgeriegelt - dann kommt Entwarnung.

Ein Coronavirus-Verdachtsfall an einer Schule in Iserlohn im Sauerland hat sich am Montag als Fehlalarm herausgestellt. Ein 13 Jahre alter Schüler, der am 7. Januar aus China heimgekommen war, hatte während des Unterrichts in dem privaten Aufbaugymnasium über die typischen Symptome geklagt, wie eine Sprecherin des Märkischen Kreises der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Schule habe den Rettungsdienst gerufen, der wiederum der Feuerwehr einen Coronavirus-Verdachtsfall gemeldet habe. Die Polizei riegelte das Gebäude ab, bis die Behörden Entwarnung gaben.