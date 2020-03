Kostenpflichtiger Inhalt: Schule und das Coronavirus : Abiturprüfungen in NRW sollen stattfinden

Die Prüfungen finden statt: Am Freitag wird NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) dann auch wie angekündigt den Zeitrahmen für die Abiklausuren . Foto: dpa/Federico Gambarini

Interaktiv Aachen/Düsseldorf Nach einigem Hin und Her ist klar: Die Abiturprüfungen finden trotz des Coronavirus wie geplant statt. Darauf verständigten sich am Mittwoch die Kultusminister der Länder in einer spontan einberufenen Telefonschalte. NRW gibt Freitag seinen Fahrplan bekannt.