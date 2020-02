Liveblog : Coronavirus in NRW: Die aktuellen Entwicklungen

Diese vom Center for Disease Control and Prevention erstellte Illustration zeigt den neuartigen Coronavirus 2019-nCoV. Foto: dpa/Center for Disease Control

Aachen Covid-19 verläuft oft mild, teils sogar ohne Symptome. Das könnte ein Grund sein, warum in Deutschland eine Weile keine Fälle bemerkt wurden. Jetzt wurden jedoch Fälle in NRW bekannt - ein Mann aus Erkelnz ist in kritischem Zustand. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog.

