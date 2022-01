Am besten schon zu Hause : Corona-Tests für alle Schulkinder am Montagmorgen

Die Maske kehrt ins Klassenzimmer zurück. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Zum Schulbeginn am Montag sollen alle Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal in NRW getestet werden. Der Elternverein appelliert zudem an Familien, die Kinder schon vorab zu Hause zu testen.