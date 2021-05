Nach der Impfung im Impfzentrum gibt es den Code. : Digitaler Impfpass startet in Düsseldorf, Köln und Borken

Der Digitale Impfpass bedeutet, dass Bürger künftig nach der Impfung einen QR-Code als Beleg erhalten. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Düsseldorf Zum 1. Juli kommt der digitale Impfpass. Schon jetzt geht es in ausgewählten Impfzentren los. „Die ersten Feldversuche starten in dieser Woche in den Impfzentren Köln, Düsseldorf und Borken“, erklärt das NRW-Gesundheitsministerium.