Neue Verordnung : Corona-Schnelltests teils länger gültig

Seltener Schlangestehen vor dem Testzentrum: Ein negativer Corona-Schnelltest ist außerhalb der Bundes-Notbremse länger gültig. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Aachen/Düsseldorf Corona-Schnelltests gelten 24 Stunden. So war es lange gültig. Doch so ist es nicht mehr überall: In Kreisen wie Düren und Heinsberg, die aus der Bundes-Notbremse gefallen sind, hat sich die Gültigkeit bereits verlängert. Die Städteregion wird bald folgen.