Corona-Osterruhe : Armin Laschet sitzt zwischen den Stühlen

Düsseldorf Die umstrittene Corona-Osterruhe ist vom Tisch. Doch der politische Scherbenhaufen ist da. Auch Ministerpräsident Laschet muss ihn aufkehren.

Nur einen Tag nach den Bund-Länder-Beschlüssen zieht Kanzlerin Angela Merkel die Notbremse und kippt die umstrittene Osterruhe wieder . Nicht nur Merkel gesteht Fehler ein, auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der als potenzieller Kanzlerkandidat gilt, muss zurückrudern und übernimmt Verantwortung. Den politischen Scherbenhaufen, den die in einer Zwölf-Stunden-Sitzung der Ministerpräsidenten mit Merkel tief in der Nacht aufgekommene Idee einer Osterruhe zur Eindämmung der steigenden Corona-Zahlen angerichtet hat, muss auch Laschet mit aufkehren.

Laschet, der seit Januar auch CDU-Bundesvorsitzender ist, sitzt zwischen allen Stühlen. Das zeigt die Landtagssitzung am Mittwoch. Laschet hatte die Osterruhe in der Runde am frühen Dienstagmorgen mitbeschlossen und angeblich sogar maßgeblich dafür geworben, dass es überhaupt noch zu einem Beschluss von Bund und Ländern kam. Doch im Landtag forderte Laschet am Mittwoch dann einen neuen Regierungsstil. Die Ministerpräsidentenkonferenz habe die Menschen „enttäuscht“, räumte er ein. „Wir können so nicht weitermachen.“