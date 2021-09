Keine Maskenpflicht im Freien : Land kündigt weitere Corona-Lockerungen an

Land kündigt weitere Corona-Lockerungen an

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kündigte am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages Corona-Lockerungen an. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die Corona-Neuinfektionen sinken wieder. Die Landesregierung kündigt kurzfristig weitere Lockerungen an - unter anderem bei Großveranstaltungen und Diskotheken. Für Impfungen wird weiter geworben.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat kurzfristig weitere Lockerungen der Coronavirus-Schutzmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen insbesondere für den Freizeitbereich angekündigt. Bereits zum 1. Oktober werde die Corona-Schutzverordnung des Landes vor dem Hintergrund einer wieder entspannteren Corona-Situation sowie einer hohen Impfrate geändert, erklärte Laumann am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages. Zu den wesentlichen Änderungen gehöre, dass es keine Maskenpflicht mehr im Freien gebe. Auch würden keine besonderen Abstände mehr in der Gastronomie vorgeschrieben.