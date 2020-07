Mehr kleine Freiheiten : Corona-Lockerungen stehen in NRW bevor

Düsseldorf Wieder ein paar kleinere Schritte Richtung Freiheit, trotz Corona: In NRW dürfen Feste und Sportveranstaltungen auch wieder eine Nummer größer ausfallen.

In Nordrhein-Westfalen werden die Coronavirus-Regeln an diesem Mittwoch (15. Juli) wieder etwas gelockert. Das wird vor allem die Menschen freuen, die ein großes Fest feiern wollen - wie Hochzeit, Ausstand, Taufe oder Geburtstag: Für Feste aus besonderem Anlass dürfen 150 Gäste kommen, also deutlich mehr als die bisherigen 50. Das NRW-Kabinett hatte die Änderungen für die Coronaschutzverordnung beschlossen, die in der neuen Version bis zum 11. August verlängert wurde.