Anstieg der Infektionen : Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen erreicht 7,0

Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen erreicht 7,0

Die Zahl der Neuinfektionen in NRW ist erneut gestiegen. Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen am Sonntag erneut leicht gestiegen. Die Inzidenz kletterte auf 7,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Am Samstag hatte der Wert laut Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) noch bei 6,6 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gelegen. Bundesweit betrug die Inzidenz am Sonntag 6,2 und lag damit um 0,4 höher als einen Tag zuvor.

In der Region liegen die Inzidenzwerte teils deutlich unter dem Landes- und Bundesschnitt: Die Städteregion Aachen verzeichnetete in den vergangenen sieben Tagen 3,1 Infektionen pro 100.000 Einwohner, der Kreis Heinsberg kommt auf denselben Wert. Mit einer Inzidenz von 8,7 liegt nur der Kreis Düren über dem Schnitt.

Acht Kommunen oder Kreise lagen am Sonntag bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 10, darunter Düsseldorf (21,1) und Köln (15,6). Die geringsten Werte gab es in Mülheim an der Ruhr (1,8) und den Kreisen Unna (1,8) und Herford (1,2).