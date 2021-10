Pandemie : Corona-Inzidenz bleibt in NRW unter 50er Marke

Corona-Inzidenz bleibt in NRW unter 50er Marke

In NRW bleibt das Coronavirus trotz weiterer Öffnungen wie an den Unis unter Kontrolle. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf In NRW bleibt das Coronavirus trotz neuer Öffnungsschritte offenbar unter Kontrolle. Der Wert liegt im Schnitt unter 50 – im Kreis Düren ist das allerdings anders.

Bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich der Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen am Wochenende unterhalb der Marke von 50 eingependelt. Für Sonntag meldete das Robert Koch-Institut eine unveränderte Sieben-Tage-Inzidenz von 47,9 für das bevölkerungsreichste Bundesland. Auch am Samstag waren 47,9 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert worden. Bundesweit lag die Kennziffer mit 72,9 deutlich höher.