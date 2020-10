Mangelnde Hilfsbereitschaft : Corona-Infizierte kennen oder nennen Ansteckungsquelle nicht

Köln/Düsseldorf/Aachen Gesundheitsämter in NRW kämpfen mit der Nachverfolgung der Corona-Infektionen. In etlichen Fällen wissen Betroffene nicht, wo sie sich mit dem Virus infiziert haben – oder zeigen sich wenig hilfsbereit.

„In rund 40 Prozent der Fälle wissen wir nicht, wo sich die positiv getesteten Personen angesteckt haben“, sagte der Leiter des Kölner Gesundheitsamts, Johannes Nießen, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Infektionsquellen in der Millionenstadt liegen ihm zufolge in 40 Prozent der Fälle im Bereich der sozialen Kontakte, bei 10 Prozent im Arbeitsumfeld und 10 Prozent seien auf Reisen oder andere Gründe zurückzuführen.

Ein ähnliches Bild zeigte sich in der Landeshauptstadt. In Düsseldorf lasse sich nur bei etwa jedem zweiten Fall die Infektionskette nachvollziehen, zitierte die „Rheinische Post“ das dortige Gesundheitsamt. Anhand der Befragungen sei nicht festzumachen, welche Ausbreitungswege dominant seien. Das erschwert die Eindämmung der Pandemie.

Die Stadt Herne, wo mit einem Wert von 95,2 am Mittwoch die NRW-weit höchste Sieben-Tage-Inzidenz gemessen wurde, geht nicht von punktuellen Hotspots als Infektionsquellen aus. „Wir beobachten die meisten Ansteckungen im familiären Kontext oder auch vereinzelt in Schulen“, schilderte eine Sprecherin. Mehr als ein Dutzend Großstädte und Kreise in NRW galten am Mittwoch als Risikogebiete, weil sie den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschreiten.