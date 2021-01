Verdacht : Corona-infizierte Jülicherin mit gefälschtem Test eingereist

Düsseldorf/Jülich Eine mit dem Coronavirus infizierte Frau aus Jülich soll mit einem gefälschten Testergebnis aus dem Libanon nach Düsseldorf geflogen sein.

Gegen die Frau aus Jülich wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend sei das Paar in die Quarantäne in ihre Heimatstadt entlassen worden. Der Flieger war nach einem Zwischenstopp in Istanbul am Donnerstag in Düsseldorf gelandet.