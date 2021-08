Corona : Ungewissheit schwingt beim Start ins neue Schuljahr mit

Nach gut sechs Wochen Ferien geht es wieder in die Klassenzimmer – landesweit beginnt der Unterricht in NRW im Präsenzmodus. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Nach gut sechs Wochen Ferien geht es wieder in die Klassenzimmer – landesweit beginnt der Unterricht in NRW im Präsenzmodus. Mit Blick auf wieder steigende Corona-Inzidenzwerte gibt es auch Zweifel und Unsicherheit.

Nach sechseinhalb Wochen Sommerferien kehren am Mittwoch rund 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen wieder in den Präsenzunterricht zurück. Darunter sind auch etwa 166.000 Erstklässler, die vor ihrer Einschulung stehen. Für manche i-Dötzchen kommt der große Tag auch je nach Schule erst am Donnerstag. Alle am Schulleben Beteiligten hoffen nach anderthalb schwierigen Pandemie-Jahren mit viel Homeschooling und Hybridunterricht auf größtmögliche Normalität. Ohne Einschränkungen, Hygiene- und Infektionsschutzregeln und coronabedingte Pflichten wird es aber auch im Schuljahr 2021/22 nicht ablaufen.