Nach Bund-Länder-Runde : Details zu schärferen Corona-Vorgaben in NRW erwartet

Details zu schärferen Corona-Vorgaben in NRW erwartet

Interaktiv Düsseldorf Wie viele Zuschauer dürfen noch zum Fußball ins Stadion? Gilt eine 2G-Regel bei Großveranstaötungen – Zugang nur für Geimpfte und Genesene – oder wird auch noch ein aktueller Test vorgeschrieben? Die Landesregierung hat bei der neuen Corona-Schutzverordnung Spielraum.

Bund und Länder hatten sich am Donnerstag auf eine Reihe von bundesweit einheitlichen Maßnahmen wie eine 2G-Regelung im Einzelhandel verständigt. Mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf – wie Supermärkte – dürfen dann nur noch Geimpfte oder Genesene in Läden. Bei einigen Regelungen haben die Bundesländer einen Entscheidungsspielraum.

„Wir haben ein umfangreiches Paket beschlossen, um die vierte Welle zu brechen. #NRW wird es zeitnah & konsequent umsetzen“, kündigte Wüst (CDU) in einem Tweet am Donnerstagabend an.