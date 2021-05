Kostenpflichtiger Inhalt: Kritik aus der Städteregion : Start der Impftermin-Vergabe für Verkäuferinnen und weitere Lehrer

Der Mai werde laut Karl-Josef Laumann (CDU) ein Monat mit besonders vielen Zweitimpfungen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Aachen/Düsseldorf Die Impfkampagne in NRW gewinnt immer mehr an Fahrt. Weitere Berufsgruppen bekommen an diesem Donnerstag ein Impfangebot. Michael Ziemons übt derweil Kritik an der neuen Regelung.