Impfzentren in NRW : Im Juni wird es in NRW wohl kaum Erstimpfungen geben

Ein Piks für die Gesundheit: In den NRW-Impfzentren stehen im Juni vor allem Zweitimpfungen im Mittelpunkt. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Update Düsseldorf Weiterhin sehnen viele Menschen ihre Impfung gegen Corona herbei – doch in den Impfzentren Nordrhein-Westfalens wird es in den ersten Juni-Wochen kaum freie Termine für die erste Spritze geben.

In den Impfzentren Nordrhein-Westfalens werden in den ersten drei Juni-Wochen voraussichtlich fast nur Zweitimpfungen gegen das Coronavirus möglich sein. Das geht aus den Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums zu bisher absehbaren Impfstoff-Mengen für die Zentren hervor.

Ein Ministeriumssprecher verwies am Freitag gleichzeitig darauf, dass die Hausärzte im Juni nach den Ankündigungen des Bundes deutlich mehr Impfdosen erhalten sollen. Aus einer bisher bekannten Übersicht des Bundes geht aber nicht hervor, wie viele Impfdosen die Hausärzte für Zweitimpfungen benötigen.

Für die Impfzentren in NRW ergibt sich nach der Auskunft des Ministeriums folgendes Bild: Es stehen voraussichtlich 588.000 Zweitimpfungen in der Kalenderwoche 22 (ab 31. Mai), 441.000 Zweitimpfungen in der Kalenderwoche 23 (ab 7.6.) und 473.000 Zweitimpfungen in der Kalenderwoche 24 (ab 14.6.) an. Gleichzeitig erhalte das Bundesland vom Bund 530.000 Impfdosen pro Woche.

„Das bedeutet, dass die in den ersten drei Juni-Wochen zur Verfügung stehenden Impfstoffdosen nahezu vollständig für Zweitimpfungen benötigt werden“, erläutert der Ministeriumssprecher am Freitag. Allerdings würden längst nicht alle Zweitimpfungen in den Impfzentren wahrgenommen - etwa weil jemand einen früheren Termin bei seinem Hausarzt habe - so dass es womöglich auch in den ersten drei Juni-Wochen in den Impfzentren zu Erstimpfungen kommen werde.

Erst aber der Kalenderwoche 25 (ab 21.6.) geht das NRW-Ministerium mit 140.000 wieder von einer größeren Zahl an Erstimpfungen in den Impfzentren aus. In der Kalenderwoche 26 (ab 28.6.) werden es nach den bisherigen Zahlen 230.000 Erstimpfungen in den Impfzentren sein. Der Ministeriumssprecher verwies darauf, dass die Landesregierung die Impfkampagne im April deutlich beschleunigt habe. „Das führt nun dazu, dass deutlich mehr Zweitimpfungen in den Impfzentren anstehen.“

Die SPD-Opposition im Landtag forderte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf, einen Bericht im Gesundheitsausschuss vorzulegen. Ärzte, Apotheken, Impfzentren und Kommunen in NRW warnten mit Blick auf die angekündigte Aufhebung der Impfpriorisierung ab dem 7. Juni vor einem drohenden Impfstoffengpass.

Es sei zu befürchten, dass die von Ministerpräsident Armin Laschet sowie den Gesundheitsministern Laumann und Jens Spahn (alle CDU) vollmundig angekündigte Aufhebung der Impfpriorisierung nicht nur zu einem bürokratischen Mehraufwand führe, sondern wegen des drohenden Impfstoffengpasses auch im Chaos enden werde, erklärte der SPD-Abgeordnete Josef Neumann.

(dpa)